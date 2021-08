Al Museo della magia di Cherasco si inaugura la casa dei sogni di Arturo Brachetti

Il museo della magia di Cherasco si rinnova e si arricchisce con l’ingresso di un testimonial internazionale di enorme rilevanza a cui sarà dedicato un nuovo spazio all’interno del Museo: Arturo Brachetti, il più grande trasformista al mondo, creatore di novità teatrali straordinarie all’insegna del bello e della realtà immaginata: quella che, a dire suo, ci rende veramente felici.

Il museo della magia, creato da don Silvio Mantelli, il mago Sales e inaugurato nel 2013 dallo stesso Arturo, diventa così un po’ la “casa magico-artistica” di questo poliedrico artista: una casa dove la realtà si fonda con la fantasia ed è bello ritornare bambini, lasciando a casa la logica e la razionalità.

L’appuntamento è aperto a tutti e si tiene nell’ambito della quarta edizione di Museo in festa a Cherasco sabato 11 settembre alle 16. In questa occasione si potrà partecipare all’inaugurazione della grande sala all’interno del museo, dove, in una scenografia da favola, creata da Alessandro Marrazzo, verranno esposti gli abiti teatrali più eleganti e originali di Arturo Brachetti, quelli che hanno segnato il suo cammino artistico, rivelando le sue straordinarie qualità creative nel campo della moda teatrale.

Alla sera, alle 21, nella piazza Belvedere di Cherasco, ci sarà l’incontro con lo stesso Arturo nel talk “ARTURO RACCONTA BRACHETTI”: un excursus sulla sua straordinaria vita e carriera artistica, arricchita da originali numeri di magia da scena, in ricordo del suo inizio, nel mondo dello spettacolo magico, al seguito del suo primo maestro don Silvio.

Un ritorno, quindi, alle origini quando con un mantello sulle spalle e uno strano cappello in testa il Mago Sales e il suo giovane assistente Arturo ricevevano i primi applausi, che, come ricorda lo stesso Don Silvio “Ci facevano sentire grandi. Ora invece, nel compiere gli stessi gesti, magari con più destrezza, ci pare di ritornare piccoli… ma questo è bello e arricchente per noi. Lo spettacolo della vita continua e voi ne siete tutti invitati”.

Sono tanti i motivi per legare Brachetti all’opera di don Silvio, di cui Arturo condivide le due grandi finalità:

1. Una prima di livello culturale e educativo, alla scoperta del sorprendente e del magico, come ricordo del passato (museo) e come stimolo nell’apprendimento magico di nuove possibilità creative (scuola).

2. Una seconda legata alla solidarietà; una scelta che ha accompagnato la vita di don Silvio in giro per il mondo nel regalare sorrisi ai bambini e nel salvarne il più possibile dalla povertà e dalla miseria. Così Arturo ha accettato di far parte del consiglio direttivo della Fondazione Mago Sales, creata nel 2001, per la realizzazione di aiuti umanitari.

Il museo della magia, “vetrina” della Fondazione, devolverà per tali finalità umanitarie 1 € per ogni visitatore che vi entrerà (piccolo o adulto). Questa è una magia in più a cui tutti sono invitati a partecipare entrando nella “Casa dei sogni di Arturo” e nel Museo di Cherasco, unico al mondo!





Scopri di più su www.museodellamagia.it





Fondazione Mago Sales e Museo della Magia

Cherasco (Cn)

Museo in Festa 4° edizione

Sabato 11 Settembre 2021





Programma:

Sabato 11

Ore 15.00 Apertura Museo della Magia.

Ingresso su prenotazione – (solo 100 ingressi - Si dà la precedenza a coloro che hanno prenotato l’incontro con Arturo in piazza Belvedere). È necessario indossare la mascherina e esibire il certificato Green Pass (minori di 12 anni esenti).

Ore 16.00 All’interno del Museo della magia, Arturo Brachetti terrà a battesimo, con taglio del nastro, la nascita e l’apertura di una nuova grande sala, allestita con i suoi costumi storici e con grandi video promozionali sulla vita e carriera di questo grande artista italiano.

Ore 18.30 Chiusura Museo della Magia.

Ore 21.00 in piazza Belvedere Intervista frizzante tra vita e palcoscenico - Talk con Arturo Brachetti in ARTURO RACCONTA BRACHETTI

Solo 400 posti

Aperura cancelli ore 20.15

Raccolta fondi per progetti di solidarietà della Fondazione Mago Sales (aiuto alle donne e bambini afgani)









Costo biglietti:

Ingresso museo 10 € biglietto intero - 7 € ridotto (dai 4 ai 10 anni) Incontro di sabato sera con Arturo Brachetti: posti 400 - Ingresso legato a due estrazioni a premi. Costo del biglietto 15 € adulto – 10 € ridotto (dai 4 ai 10 anni) con omaggio un ingresso ridotto al museo della magia di Cherasco. Pacchetto Ingresso Museo e Incontro in Piazza Belvedere con Arturo Brachetti 20 € adulti – 15 € ridotto (dai 4 ai 10 anni) – Risparmio 5 €





Pagamento

on line: https://www.museodellamagia.it/it/biglietti

Bonifico: IT58K0848746201000020102504 - MUSEO DELLA MAGIA – Causale: Museo in festa 2021

Contanti: presso Museo della magia Cherasco.

Notificare il pagamento mail a eventi@museodellamagia.it Per ogni manifestazione (ingresso museo e spettacoli) Prenotazione obbligatoria inviando mail eventi@museodellamagia.it Info: www.museodellamagia.it – Tel 360 480902