Road to rome: dall’Inghilterra alla Puglia, tra passi e pedalate

Una lunga passeggiata, di 3200 km, in occasione del 20° anniversario della sua fondazione. 148 tappe, 5 paesi, 16 regioni, 637 comuni: questi sono i numeri della Via Francigena.



Il 16 giugno la spedizione, così mi piace chiamarla, è partita dal km 0, a Canterbury, ed arriverà il 18 ottobre a Santa Maria di Leuca. Una marcia lenta, con il passo calmo dell’uomo, una pedalata dopo l’altra, in sella alla bicicletta; fatica condivisa tra amici, ma che non sanno ancora di esserlo.



Ho preso parte alla spedizione dall’8 al 13 di agosto, da Viverone ad Orio Litta, tra le risaie della caldissima pianura padana, vi racconterò giorno per giorno le nostre avventure.



Buongiorno, sono io, la Terra, la Vostra Grande Mamma. Così, immutabile e confinata, mi mostro sempre ai vostri piedi, suddita, ma indomabile. Quale miglior occasione, per amarmi, se non calpestarmi? Così, lentamente, alla tua velocità, che è più rapida della mia, ti esorto, o sovrano, a percorrermi,passo dopo passo, in salita o in discesa, amandomi ad ogni varco, un poco di più.



Road to Rome è un forte invito a rallentare, un ritorno alle origini nomadi.Soli, ma insieme, questo fa la differenza; questi siamo noi: gli esseri umani.



Così come gli alberi, le rocce, le nuvole, siamo tanti, e sotto c’è Lei, una sola, La Terra. Road to Rome è un viaggio, non una destinazione.



Inspira, zaino sulle spalle, verso l’infinito, ed oltre, espira, sei pronto. Ti aspettiamo, cammina insieme noi, per amare Lei. Alla prossima: Viverone – Vercelli, tappa 1!