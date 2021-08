Rientro a scuola: a Chiusa di Pesio inaugura lo sportello aiuto compiti

Stai lottando contro il tempo per finire i compiti delle vacanze? Il rientro a scuola ti preoccupa perché non ti senti preparata/o? Abbiamo la soluzione che fa per te!

Nell'ambito del bando Extragram, promosso dalla fondazione Compagnia di San Paolo e organizzato da Itur s.c., in collaborazione con l'istituto comprensivo di Chiusa di Pesio e Peveragno, dal 30 agosto al 10 settembre, sarà attivo uno sportello di aiuto compiti nella biblioteca civica Ezio Alberione di Chiusa di Pesio. Lo spazio, coordinato dagli educatori della cooperativa Emmanuele, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30.

Le attività, rivolte agli studenti della primaria e della secondaria, saranno gratuite con prenotazione obbligatoria. I bambini e i ragazzi dovranno portare con sè tutto il materiale e saranno divisi in gruppi. Oltre ai compiti e allo studio guidato, saranno previsti momenti di svago e di socializzazione, nel rispetto delle regole anti Covid 19.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Biblioteca Civica Ezio Alberione allo 0171735514.