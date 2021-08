Continua la mobilitazione di Borgo San Dalmazzo per Padre Massimo ad Haiti

Continua la mobilitazione della città di Borgo San Dalmazzo, di cui è originario Padre Massimo Miraglio che opera ad Haiti, per intervenire in aiuto alla popolazione colpita dal terremoto.

Oltre all'ufficio parrocchiale, anche l'AVIS ha dato disponibilità per raccogliere materiale (cibo a lunga scadenza e medicinali) nel magazzino della sede in piazza dell'Abbazia 6 con orario d'ufficio il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.

In linea di massima si deve sempre fare riferimento all'associazione Madian orizzonti Onlus con sede a Torino a cui appartiene padre Massimo Miraglio che opera a Jérémie.

Per donazioni:

c/c postale 70170733

c/c bancario IBAN: IT 22 S 02008 01046 0001 010 96394 UNICREDIT

Causale: padre Massimo- terremoto Jeremie

Inoltre servono teloni per fare da tetto a ciò che resta delle case. Chi ne avesse o conoscesse una ditta che li può fornire a basso costo,contattare l'Associazione Madian tel. 011 539045 o scrivere a info@madianorizzonti.it.



Per acquistare medicinali da inviare rivolgersi alla farmacia S. Andrea a Borgo S. Dalmazzo o alla farmacia Armando a Roccavione che sono in contatto con lui e sanno che cosa può servire.

Chi avesse occasione di acquistare cibo a lunga conservazione a prezzo conveniente, può donarlo portandolo all'ufficio Madian di Borgo il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, presso la parrocchia San Dalmazzo in piazza XI Febbraio.

In orario di ufficio (dal lunedì al venerdì 9/11.30 e 15/18 o sabato 9/11.30) la Parrocchia di San Dalmazzo, raccoglie offerte da inviare a padre Massimo.