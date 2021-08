Motori: BRC Racing Team, Rossetti e “Pedro” protagonisti al 56° Rally del Friuli

Non sono state sufficienti tre vittorie di prova, sulle sei in programma, a Luca Rossetti e Manuel Fenoli per aggiudicarsi la 56ª edizione del Rally Friuli Venezia Giulia, che si è disputato lo scorso weekend sulle strade intorno a Cividale del Friuli.

Dopo una battaglia molto serrata, combattuta sempre sul filo dei secondi, il pilota friulano con la Hyundai i20 R5 di BRC Racing Team, ha dovuto arrendersi, nella gara di casa, solo di fronte al debutto della nuova Hyundai i20 N Rally 2.

Luca Rossetti esce quindi a testa alta da una gara a cui teneva molto e pur non riuscendo a salire sul gradino più alto del podio, conquista un ottimo risultato in ottica campionato, avvicinandosi ulteriormente alle vetta della classifica.

“L’Alpi Orientali” porta bene anche a “Pedro” ed Emanuele Baldaccini, che sul percorso della quinta prova del Campionato Italiano WRC portano a casa, al momento, il miglior risultato stagionale, con un buon ottavo posto assoluto, quinto fra gli iscritti alla serie tricolore.

Una prestazione in continuo crescendo per il pilota bresciano in una gara che ha sempre dimostrato di apprezzare, e che l'ha portato anche a staccare il sesto tempo assoluto sull'ultimo tratto cronometrato. Prossimo appuntamento il 17 e 18 settembre, con la 41ª Edizione del Rallye di San Martino di Castrozza.

CLASSIFICA FINALE

1. Crugnola-Zanni (Hyundai i20 N Rally

2) in 1h08’54”5; 2. Rossetti-Fenoli (Hyundai i20 R5) a 15”0;

3. Perico-Turati (Skoda Fabia Evo 3) a 39”7;

4. Carella-De Guio (Skoda Fabia Evo) a 50”3;

5. Gino-Michi (Skoda Fabia Evo) a 2'40”9;

6. Zannier-Bracchi (Skoda Fabia) a 3'02”7;

7. FerrarottiGrimaldi (Skoda Fabia) a 3'53”3;

8. ''Pedro''- Baldaccini (Hyundai i20) a 3’43”6;

9. Grani-Montavoci (Skoda Fabia) a 3'50”2;

10. Liburdi-Colapietro (Skoda Fabia) a 4'09”7.

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC:

1.Carella 54 pt;

2. Rossetti 45,75 pt;

3. Pedersoli 45 pt;

4.Gino 28,5 pt;

5. C. Fontana 27 pt;

6. Testa 25,5 pt;

10. Pedro 6.5 pt.