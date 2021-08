Paralimpiadi Tokyo2020: l'Italia di Diego Colombari a caccia di medaglie

Si avvicina l'atteso momento del debutto ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 per la Nazionale italiana di Paraciclismo, partita da Fiumicino lunedì 23 agosto alla volta del Giappone.

Grande attesa per le prove degli Azzurri, del cui gruppo fa parte il cuneese della Polisportiva PASSO Diego Colombari.

LE GARE (FEDERCICLISMO)

L’esordio dei nostri azzurri a Tokyo è programmato per il 31 agosto con una giornata dedicata alle prove a cronometro. Il primo settembre spazio alle prove in linea degli handbikers, mentre tra il 2 ed il 3 settembre a correre saranno i ciclisti. Il 2 settembre in scena inoltre il Mixed Team Relay.

L'ELENCO DEGLI AZZURRI CONVOCATI

ADDESI PIERPAOLO - TEAM GO FAST

AERE KATIA - ANMIL SPORT ITALIA

ANOBILE FABIO - NATURA E SPORT

CECCHETTO PAOLO - TEAM EQUA

COLOMBARI DIEGO - POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS

CORNEGLIANI FABRIZIO - TEAM EQUA

FARRONI GIORGIO - ANTHROPOS ASD

MAZZONE LUCA - CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

PORCELLATO FRANCESCA - G.C. APRE‑OLMEDO

TARLAO ANDREA - TEAM GO FAST

VITELARU ANA MARIA - ANMIL SPORT ITALIA