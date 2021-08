Prima vittoria per la Francia di Lucille Gicquel, che ieri ha superato con un netto 3-0 la Bosnia Erzegovina. 16 i punti a referto per il nostro opposto, con 2 muri e il 45% in attacco.

Domani alle ore 17.30 sfida decisiva con l'Azerbaijan: un successo contro le azere avvicinerebbe decisamente le transalpine agli ottavi di finale.

Questo pomeriggio tornano in campo i Paesi Bassi di Marrit Jasper, che affrontano la Turchia alle ore 16.30 in un match tra due formazioni finora imbattute.