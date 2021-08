Volley maschile: Cuneo si tinge d'azzurro, Bisotto convocato in Nazionale U21

Grande gioia in casa Cuneo Volley: da oggi il Libero dell’A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, Francesco Bisotto, si allenerà con il gruppo della Nazionale Under 21 maschile di coach Angiolino Frigoni.

Il giovane atleta cuneese, classe 2002, raggiunge così l’ex compagno e collega di ruolo, Damiano Catiana, e il resto degli azzurrini per il collegiale a Darfo Boario Terme (BS) fino al 29 agosto in vista dei Campionati del Mondo di categoria in programma in Italia e Bulgaria dal 22 settembre al 3 ottobre.

Gabriele Costamagna, a nome di tutto il Club, commenta così la convocazione: «Siamo molto orgogliosi di questa convocazione! Un ragazzo di Cuneo, cresciuto nel nostro settore giovanile e sul quale abbiamo deciso di puntare con fiducia durante la campagna acquisti estiva. Per “Biso” è un’opportunità di crescita e un'esperienza importante; mi aspetto che rientri da questa esperienza con ancor più consapevolezza dei propri mezzi».

Il Libero Francesco Bisotto dopo la prima mattinata di allenamento in azzurro: «Sono molto felice ed orgoglioso della convocazione arrivata dalla nazionale U21; è una grandissima opportunità per la mia crescita sportiva, oltre a rappresentare un gran riconoscimento del lavoro svolto in questi anni al Cuneo Volley. Spero di essere all’altezza dell’opportunità che mi è stata data, per questo darò il massimo a ogni allenamento».

Siamo sicuri che “Biso” saprà entrare subito in sintonia col gruppo, sfruttando al meglio questa occasione importante.