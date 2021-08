Il frate braidese Luca Isella tra i relatori al 1° Festival Internazionale dei Templari

Santi, maghi, eretici: chi erano davvero i Templari? È giunto il momento di scoprirlo. Grazie al Festival Internazionale in programma ad Alessandria dal 26 al 29 agosto. Incontri, teatro e canzoni per raccontare la storia, la leggenda e il mistero che ancora oggi affascina milioni di persone in tutto il mondo.



I quattro incontri-spettacolo si svolgeranno in piazza Santa Maria di Castello, a partire dalle ore 21.15, tutti ad ingresso gratuito e possibile solo con il green pass.



Tra i relatori sono attesi gli artisti Gian Piero Alloisio, Massimo Bagliani, Emanuele Dabbono ed Elisabetta Gagliardi oltre gli storici Michel Balard, Philippe Josserand, Julien Théry, Alessandro Barbero, Franco Cardini, Simonetta Cerrini, Gianfranco Cuttica di Revigliasco e Fra Luca Isella. Avete letto bene, ci sarà anche il 77enne sacerdote braidese del convento di Santa Maria degli Angeli, che sotto la tonaca da frate cappuccino conserva una grande passione per la ricerca e l’archeologia.



Fra Luca, al secolo Pier Giorgio Isella, non ha bisogno di presentazioni e di prologhi. Appare agli onori della cronaca per alcuni ritrovamenti sensazionali, come la tomba di Filippo d’Agliè o il leggendario castello medievale di Bra, fino alla Bastita di Torino e alla sua relazione con i Templari.



La sua “ultima crociata” è stata quella di riportare alla luce antiche vicende di questo ordine leggendario, nato nel 1120 a Gerusalemme e distrutto agli inizi del XIV secolo da Filippo il Bello e papa Clemente V, tra terribili stragi, roghi e torture.



Una storia affascinante e controversa. Per alcuni sono stati un baluardo contro l’Islam, per altri la loro quinta colonna in Occidente. Per alcuni avrebbero ordito complotti contro la Cristianità, per altri li avrebbero sempre sventati. Ma soprattutto, avrebbero accumulato enormi ricchezze e custodito per oltre due secoli il Santo Graal.



Poi la letteratura, da Dan Brown ad Umberto Eco, il cinema con i film di Indiana Jones e perfino il mondo dei videogiochi con la saga di Assassins’s Creed ne hanno fatto un’icona pop, di cui molti parlano e pochissimi conoscono.



Il resto ve lo racconterà Fra Luca Isella al 1° Festival dei Templari di Alessandria e prossimamente al Caffè Letterario di Bra che, grazie all’impegno della sua curatrice Silvia Gullino, si prepara ad una nuova spumeggiante stagione.