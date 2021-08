A Farigliano una zucca a forma di "Buddha"

Infatti, mentre in questi giorni è spuntato lo "Stregatto" di Alice nel paese delle meraviglie , realizzato dall'Artista misterioso, Andrea Bertone , consigliere comunale e noto coltivatore di "zucche giganti" ha portato a termine una nuova incredibile sfida: crearne a forma di Buddha.

"Era una cosa che volevo fare, ho curato questa zucca ogni sera tornando da lavoro et voilà...ecco il risultato" - spiega Bertone - "Ci tengo a ringraziare Giuseppe Aragno e Anna Filippi proprietari dell'orto e della zucca per aver contribuito alla riuscita di questa iniziativa".

In Cina, da diversi anni, si divertono a creare ortaggi dalle forme più disparate, con fattezze di personaggi illustri, storici, politici o figure mistiche.

Da noi è una pratica ancora non troppo diffusa, sono stati necessari una decina di giorni, uno stampo e tanta pazienza ma, dopo aver realizzato anche l'anguria Cubica in occasione del 9° Campionato di Bocce Quadre chissà cosa vedremo in futuro!