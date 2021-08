Bra, una manifestazione in sostegno della popolazione e delle donne afghane

Presidio di solidarietà a Bra nei confronti della popolazione afghana, colpita da recenti sconvolgimenti politico-militari. L’iniziativa è promossa dalla Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra, con la partecipazione della Consulta per le pari opportunità della Città della Zizzola e si svolgerà sabato 28 agosto.

L’appuntamento è esteso a tutta la cittadinanza con ritrovo, alle ore 18, nel secondo tratto pedonale di via Cavour per poi proseguire fino alle ore 19. Gli organizzatori fanno sapere che si tratterà di una manifestazione “statica”, in cui i partecipanti sosteranno in modo ordinato e silenzioso, mantenendo le distanze di sicurezza con le altre persone.