Cerretto Langhe, Italia Nostra si oppone alla demolizione della canonica

Quell’edificio non s’ha da abbattere. E’ ferma la presa di posizione con la quale la sezione albese di Italia Nostra si oppone alla demolizione dell’ottocentesca casa canonica di Cerretto Langhe.



Un progetto che la Parrocchia del piccolo centro langarolo ha candidato all’edizione 2021 del "Bando Distruzione" della Fondazione Crc con l’intento di finanziare la demolizione e la successiva realizzazione in quegli stessi spazi di quello che nella candidatura viene presentato come "un giardino di musica e parole fra storia e cultura".



Come si legge sul portale del bando , "l’area liberata dall’immobile, che versa in pessime condizioni di conservazione, sarà destinata a giardino tematico, aperto a tutti, ma con una maggiore attenzione progettuale nei confronti delle persone più fragili: percorsi facili e sicuri, sedute ergonomiche e adatte alle persone anziane e ai bambini". Un’idea che quindi "si colloca nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area, avviato negli ultimi anni, che lentamente configurano questo luogo come spazio di aggregazione, non solo per la comunità locale, ma anche per i comuni limitrofi".



Un nobile intento, almeno sulla carta, destinato però a scontrarsi con le considerazioni che Italia Nostra ha appena condiviso con una comunicazione appena inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio delle Province di Alessandria Asti e Cuneo, alla Regione Piemonte all’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Alba, oltre che al sindaco e al parroco di Cerretto.



"L’ottocentesca casa canonica – si legge nella missiva a firma del presidente di Italia Nostra Alba Roberto Giretti – sorge nel nucleo elevato del centro storico del paese, in immediata prossimità alla pregevole chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata e Madonna di Loreto, che è opera ben nota di ristrutturazione progettata dell’eclettico geometra doglianese Giovanni Battista Schellino nel 1864" e quindi "vincolata ai sensi della Legge statale n. 1089 del 1939 e successive normative afferenti, così come per altro può intendersi lo stesso edificio in questione". Inoltre, la canonica è "parte coerente del centro storico e non presenta attualmente gravi o vistose e irrecuperabili condizioni di degrado strutturale; tantomeno costituisce un elemento di 'scadimento' di quel nucleo urbano, del quale da secoli è parte integrante", mentre sarebbero "quantomeno discutibili le intenzioni di realizzare un presunto 'giardino di musica e parole fra storia e cultura', demolendo l’edificio lì preesistente, che, semmai, potrebbe in sé rispondere a tali funzioni socio-culturali, se adeguatamente restaurato e adattato a finalità sociali per i sodalizi del luogo, inoltre destinando panoramicamente per i turisti il residuo sito esterno (attrezzato e reso praticabile in sicurezza); in tal modo, attuando un’operazione 'rispettosa di storia e cultura', andrebbero utilizzati eventuali fondi bancari o regionali".