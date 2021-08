"Contributi per vivere in montagna e lavoro da casa, ma dove sono i servizi?"

E' di questi giorni la notizia che la Regione Piemonte ha lanciato una una campagna nazionale che offre incentivi a chi sceglie di trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli comuni di montagna incastonati tra le Alpi piemontesi.

Una bella iniziativa per sostenere e incentivare il ripopolamento delle aree montane, destinato in particolare ai giovani, ma vivere fuori dai centri urbani non è così semplice e la prima difficoltà a cui far fronte, come è stato dimostrato dalla pandemia, è la mancanza di connettività. A portare l'attenzione sul tema il monregalese Paolo Manera che spiega: "Lo Stato, dopo il COVID, ha incentivato le modalità di lavoro a distanza e le aziende hanno risposto di conseguenza, cercando di delocalizzare il lavoro con postazioni "a domicilio. Questo può avere dei pro e dei contro, ma il lavoro "da casa" deve essere una scelta, non un'imposizione perché non tutti possono beneficiare degli stessi strumenti e servizi.

La cosa gravissima, infatti, di cui mi interesso da anni, e lo sa bene l’amico Michele Pianetta di ANCI Piemonte, è la "ghettizzazione" di alcune zone urbane ed extraurbane, penalizzate dalla carenza di connettività. La Regione Piemonte propone contributi a fondo perduto per chi si trasferisce in montagna, ma la montagna è proprio una di quelle zone dove la fibra o non c’è o dorme!

Le due misure cozzano con problemi reali e si rischia di distruggere le fragili economie di borghi e paesi che finiranno davvero per diventare città fantasma!

Lo abbiamo già visto cn la DAD! Quindi è necessario prima fornire i servizi poi imporre o proporre le cose!