Il team monregalese di Coffee and History lancia il terzo episodio della serie dedicata alla Seconda Guerra Mondiale (VIDEO)

Online il terzo episodio della serie sulla Seconda Guerra Mondiale realizzato dal team monregalese di Coffee and History.

Un'occasione per ripassare prima dell'inizio delle ripresa delle lezioni o per approfondire la Storia, gustandola come un buon caffè.

La serie, visibile sul canale YouTube, è stata inaugurata lo scorso giugno, in occasione dell'81°anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, con l'obiettivo di divulgare la storia del conflitto, partendo dalle cause e approfondendo, nel corso delle puntate, i risvolti della guerra anche a livello territoriale.

Un lavoro di squadra realizzato da Ettore Poggi (video e riprese), Roberto Rossetti (ricerche storiche), Maddalena Barale (volto e voce narrante), Maria Perla Pirra (ricerche storiche) e Andrea Ghiglia (che ha creato la nuova sigla e lo sfondo del video).