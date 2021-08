La casa di cura Monteserrat di Borgo ha riaperto per ospitare 32 profughi afghani. Le dipendenti: “Ci sentiamo prese in giro”

Undici profughi afghani sono stati portati questa mattina, mercoledì 25 agosto, alla casa di cura Monteserrat di Borgo San Dalmazzo. Altri ventuno arriveranno entro stasera, per un totale di 32 persone: sono famiglie. Ci sono uomini, donne e bambini

Il 19 agosto la struttura privata - gestita dalla cooperativa “Quadrifoglio” - ha ufficialmente chiuso per ragioni economiche: quel giorno se ne è andato via l'ultimo paziente dei 30 posti letto Cavs (continuità assistenziale a valenza sanitaria).

E ora, a distanza di appena sei giorni, l'arrivo dei profughi afghani. Si fermeranno 15 giorni per fare la quarantena anti-Covid. Tanto che la cooperativa Quadrifoglio ha richiamato all'ultimo minuto le addette a pulizia e cucina.

Dalla Prefettura confermano la notizia: "Valuteremo, al termine della quarantena, quali decisioni assumere sul futuro di questi profughi".

C'è uno strano clima alla clinica sulla collina di Monserrato. Regna il silenzio e in pochi vogliono parlare.

Non c'è nessuna correlazione di causa tra la chiusura della casa di cura e l'arrivo dei profughi, ma le dipendenti si sentono un po' prese in giro. Erano impiegate in una ventina, tutte donne. A denti stretti lo dicono: “Non riuscivi a tenere aperto e adesso si riapre per i profughi?”

La decisione di portarli a Borgo San Dalmazzo è della Regione che, evidentemente, ha individuato nella struttura vuota sulla collina di Monserrato il luogo ideale per la quarantena anti-Covid.

Elvio Chiatellino, l’amministratore delegato della cooperativa Quadrifoglio con sede a Pinerolo conferma: “La Regione mi ha chiesto la disponibilità per 40 giorni. Non potevo di certo chiudere la porta in faccia a chi aveva bisogno. Spero però sia un tempo limitato. Quella struttura devo lasciarla perché sono in affitto”.

Il sindaco Gian Paolo Beretta è stato informato ufficialmente soltanto questa mattina: “Mi ha chiamato il Prefetto, a qualche ora di arrivo dai profughi”.

Il Comune infatti non ha voce in capitolo su questa scelta. La subisce. Anche perchè la clinica di Monserrato è una struttura privata. Quel che è certo, però, è che si sono persi 30 posti letto CAVS convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Un servizio per tutto il territorio.

E la sensazione è che questa struttura possa ora essere vista come una sorta di tappabuchi. Oggi i profughi, e domani?

Da questa mattina alla clinica di Monserrato è ritornato un bel viavai. Si devono ricostruire dei turni di lavoro sia per la notte che per il giorno. Non servono operatori sanitari, ma bisogna dare ai profughi da mangiare e garantire una presenza anche la notte.

Il sindaco Gian Paolo Beretta è stato sempre presente. Ha contattato carabinieri e protezione civile per gestire al meglio la situazione.

A tutelare i diritti delle lavoratrici i sindacalisti Luca De Conti (FP Cgil) e Giuseppe Van Cleef (Cisl FP): “Tutto deve essere fatto in sicurezza e con un numero adeguato di operatori. Sono state richiamate in servizio le addette a pulizia e cucina, ma alcune di loro sono in ferie. Devono esserci le coperture necessarie e un personale formato per la nuova situazione. Sicuramente serve il coinvolgimento di enti e istituzioni”.