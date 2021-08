Approvata la convenzione per la rotatoria tra via Torino e via XX Settembre a Villanova Mondovì

Un primo importante passo per risolvere i problemi di viabilità sulla strada provinciale 37, via Torino, nel comune di Villanova Mondovì.

E' stato infatti approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Cuneo e il Comune per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e realizzazione di opere provvisorie per la rotatoria tra la SP 37 e via XX Settembre.

L'intento è quello di migliorare la sicurezza anche nell'intersezione tra via Torino e Via Fratelli Biscia, da sempre ritenuto particolarmente pericoloso per la velocità di percorrenza e vicinanza a centri sensibili come gli edifici scolastici e il palazzetto sportivo negli anni passati è stato interessato da diversi incidenti di cui uno mortale.

Il comune, dopo aver adottato diversi accorgimenti di propria competenza (passaggi pedonali illuminati, installazione di velobox, frequenti pattugliamenti, etc) risultati insufficienti alla risoluzione della problematica, ha avviato con la provincia un tavolo di confronto.

E' nata così la decisione, condivisa dalle due amministrazioni, di sperimentare l’ipotesi di una rotatoria provvisoria tra la provinciale 37 e via XX Settembre ed ancora, in un secondo tempo, un’altra rotatoria tra le due provinciali 37 e 243.

"La Provincia di Cuneo si impegna a farsi carico della fase di affidamento dell’incarico di progettazione entro fine anno" - spiegano in una nota stampa della Provincia - "oltre a realizzare i primi interventi provvisori nel più breve tempo possibile e poi inserire il progetto nella futura programmazione di interventi. Il Comune di Villanova Mondovì intanto ha già stanziato un contributo di 12.500 euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera".

“L’approvazione della convenzione rappresenta un importante passo avanti verso la direzione di mettere in sicurezza via Torino, la sp 37 arteria di collegamento tra Villanova Mondovì e la pianura cuneese, strada molto trafficata ed in passato oggetto anche di gravi incidenti." - commenta il consigliere provinciale di zona Pietro Danna - "L’intenzione comune delle parti è quella di redigire un progetto di fattibilità e di realizzare appena possibile un intervento a carattere provvisorio. Con l’Amministrazione Comunale e l’ufficio tecnico cittadino è stata intrapresa una proficua azione di confronto e collaborazione per raggiungere questo risultato, che ha visto il Comune di Villanova impegnare anche notevoli risorse finanziarie per addivenire al risultato perseguito: ritengo che questo sia un importante esempio di buona e responsabile collaborazione tra enti”.

“Ringraziamo la Provincia di Cuneo ed in particolare il presidente Borgna ed il consigliere Danna – dichiarano il sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco ed il vicesindaco, Michele Pianetta – per l’attenzione e la sensibilità dimostrata. Abbiamo deciso di investire risorse proprie per velocizzare la risoluzione del problema e accogliamo con favore il decreto del presidente Borgna che va nella direzione attesa. Auspichiamo che, quanto prima, i cittadini villanovesi possano vedere realizzata un’opera fondamentale per la sicurezza stradale”.