Tutta Limone per l'addio a Fabrizio Viale: "Non possiamo che ringraziarlo perché ci ha detto che la vita va vissuta con intensità"

Il paese di Limone Piemonte si è fermato questa mattina, mercoledì 25 agosto, per l'ultimo saluto a Fabrizio Viale, l'impresario edile di 46 anni, morto sul lavoro in Costa Azzurra.

Famigliari, amici e compaesani hanno riempito la chiesa e il sagrato della parrocchiale di San Pietro in Vincoli in un silenzio surreale. Ma nel rispetto delle norme anti-Covid.



"Oggi proviamo un vuoto grande, difficile da riempire - ha detto il parroco nell'omelia -. Il vuoto è la più grande delle paure che annerisce il nostro animo. Una casa vuota e una sedia vuota rischiano di svuotare la nostra vita. Ma quello che conta è riempire la nostra vita di atti d'amore e di bene. Pensiamo a Fabrizio, al suo amore per Limone, per la montagna, al suo gusto per il bello, alla sua fede. Non possiamo che ringraziarlo perché ci ha detto che la vita va vissuta con intensità. Ci dice che dobbiamo smettere di avere paura della morte e gustare cuori grandi. D'ora in avanti pronunciare il nome di Fabrizio ci porterà consolazione e speranza".



Lo hanno ricordato i compagni di leva: "Ciao Fabrizio, in questo periodo così buio dove ci erano state tolte tante libertà, iniziavamo a vedere la luce in fondo al tunnel e a sperare di poter festeggiare tutti insieme i 45 anni che l'anno scorso non avevamo potuto celebrare. Insieme ci siamo divertiti tanto, eravamo sempre una squadra. Non ci siamo mai persi di vista, tutti sapevamo l'uno dell'altro. A te non è mai piaciuto tanto studiare, ma eri diventato un lavoratore capace e un bravo imprenditore. Siamo tutti fieri di te. Ogni volta che ci riuniremo sarai sempre al primo posto nei nostri pensieri".



La bara è stata accompagnata da una lunga processione silenziosa fino alla chiesa della Madonnina, poi è stata portata a Vernante per la tumulazione nel cimitero locale.



Fabrizio Viale è morto sul lavoro mentre faceva un sopralluogo in un cantiere a Cap d’Ail, in Costa Azzurra. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 19 agosto. Era salito su una tettoia, quando una lastra della copertura ha ceduto, facendolo scivolare da un’altezza di oltre 5 metri. Viale è morto poche ore dopo all’ospedale di Nizza, dov’è stato portato d'urgenza.

Lascia la moglie Valentina, la mamma Adele, il papà Alberto e la sorella Stefania.