Due dolci sfiziosi legati agli ingredienti e alla tradizione piemontese

A volte durante le giornate un po’ vuote o in quelle speciali non c’è niente di meglio che preparare un dolce. Il dolce è quella cosa in più che però può rallegrarti la giornata o sostenere una persona che amiamo.

Quando siamo felici e quando siamo tristi, i dolci sembrano alleggerire un po’ il senso di pesantezza sulle spalle. Ma arriva un momento in cui non si hanno idee su quali dolci preparare e così si va alla ricerca di qualcosa che non si è mai provato a cucinare.

Oggi su questa guida vogliamo portarti a scoprire due ricette di dolci sfiziosi che sono realizzati o con ingredienti tipici piemontesi (come la deliziosa Nocciola tonda del Piemonte IGP) oppure che sono legati alla tradizione dolciaria del Piemonte. Pronti a partire in questo excursus culinario delizioso? Ecco due ricette da non perdere!

Torta alle Nocciole del Piemonte: perfetta in ogni occasione

Chi non ama le nocciole? Queste sono dolci, hanno un sapore quasi burroso che si sposa benissimo con dolci e creme. Oggi prepariamo insieme la torta alle nocciole del Piemonte IGP, partiamo dagli ingredienti.

Per preparare la torta in uno stampo da 24 cm avrai bisogno di:

180 g di nocciole intere del Piemonte, spellate

180 g di farina 00

180 g di burro a temperatura ambiente

180 g di zucchero

10 g di lievito per dolci in polvere

3 uova a temperatura ambiente

Come possiamo notare dagli ingredienti la ricetta è davvero facile e prevede che ogni dosaggio sia uguale all’altro per ottenere un impasto soffice.

Partite dalle nocciole che vanno sbriciolate nel mixer fino a ottenere un composto granuloso. Dopo di ché versate il burro morbido in una planetaria e miscelate il tutto con lo zucchero.

Quando il composto sarà ben amalgamato e morbido potete aggiungere le uova, che andranno precedentemente sbattute e versate piano nella planetaria. Aggiungete sempre lentamente la farina miscelata e setacciata con il lievito per dolci.

Cercate di muovere il composto sempre nella stessa direzione facendogli inglobare aria, man mano che si aggiunge la farina, e infine aggiungete le nocciole. Ora imburrate la teglia, versate il composto e mettete a cuocere in forno per 30 minuti a 210 gradi. Fate raffreddare completamente il dolce prima di sformarlo. Infine servite con della gustosa panna.

Il Bonet: un dolce tipico ma davvero sfizioso

Se amate i dolci al cucchiaio non potete assolutamente perdervi il Bonet, un dolce tipico piemontese davvero delizioso. Per prepararlo avrete bisogno di:

150 g di amaretti

75 g di cacao amaro

15 torli d’uovo

150 ml di rum

1 lt di latte intero fresco

225 g di zucchero

Ora che hai tutti gli ingredienti, e una teglia per il bonet, puoi iniziare a prepararlo. All’interno di una planetaria monta lo zucchero con i tuorli.

A parte invece mettete nel mixer gli amaretti (3 o 4 lasciateli per la decorazione). Tritate finemente gli amaretti e aggiungete il cacao setacciato.

Ora preparate in un pentolino il caramello, mettendo a sciogliere pian piano lo zucchero senza prepararlo.

Quando i tuorli e lo zucchero saranno ben montati insieme aggiungete il rum, gli amaretti tritati, il latte a temperatura ambiente. Adesso la consistenza sarà un po’ liquida ma non vi preoccupate. Mettete il caramello sul fondo dello stampo da bonet (è uguale a quello per i plumcake) e infine versate l’impasto.

Lo stampo va messo all’interno di una teglia più grande per la cottura a bagnomaria in forno. Le due teglie messe in forno dovranno cuocere per massimo 50 minuti a 180 gradi.

Pronto il dolce, toglietelo con delicatezza dallo stampo dopo di ché lasciatelo raffreddare prima a temperatura ambiente e poi 1 ora in frigo. Infine, servite con sopra dei gustosi amaretti.