A Saluzzo si danno appuntamento i nuovi talenti dell'arpa provenienti da 16 Paesi

Dal 29 agosto al 1 settembre si svolgerà in presenza, a Saluzzo, il Concorso e Festival Internazionale “Suoni d’arpa” 2021, il contest dedicato ai nuovi talenti dell'arpa affiancato al Festival che vedrà come protagonisti i grandi artisti della scena internazionale.

Una scelta coraggiosa premiata da un ampio riscontro d’iscrizioni nelle tre categorie di solisti: 35 arpisti provenienti da Austria, Belgio, Canada, Corea, Germania, Italia, Israele, Malesia, Olanda, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Spagna, Svizzera, Ucraina, USA.

Ad ospitare l'evento saranno la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, in collaborazione con l’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni che daranno in dotazione spazi predisposti per lo studio dei partecipanti.

Il Concorso, realizzato dall’Associazione Italiana dell’arpa in collaborazione con la Scuola APM e la Salvi Harps, nasce allo scopo di incoraggiare e dare supporto ai nuovi talenti dell’arpa.

Sarà un’occasione assolutamente unica di confronto tra scuole strumentali diverse, tutte prestigiose per tradizione concertistica e didattica. Le libere scelte di programma dei singoli concorrenti hanno ulteriormente contribuito alla varietà del panorama musicale, spaziando dai classici della letteratura arpistica alle trascrizioni e rielaborazioni storiche, fino alla musica contemporanea, folk e d’avanguardia.

Il Concorso offre ai vincitori borse di studio (offerte da Città di Saluzzo, Fondazione Omraam Onlus e Melania Donato, Viggiano Città dell’Arpa, Hong Kong Harp Centre, Associazione Italiana dell’Arpa) concerti (offerti da Association Espanola de Arpistas, Hong Kong Harp Centre, Rencontres Internationales de la Harpe en Ile de France, Ente Concerti Città di Iglesias, Fondazione Castello di Padernello) incisione e distribuzione di un CD finanziato dalla più importante casa discografica italiana (Tactus), libri e spartiti (offerti da Musica D’Arpa “Premio Mirella Vita”), buoni acquisto (offerti da Salvi Harps, UtOrpheus edizioni, Stella Mattutina edizioni) per un valore complessivo di oltre 25.000 €.

Parallelamente al Concorso, il Festival Internazionale ospiterà celebri arpisti insieme ai vincitori delle scorse edizioni.

L’ingresso è libero su prenotazione obbligatoria (segreteria APM, 0175 47031, orario 9-13, 14.30 -17).

Per l’accesso sarà necessario il Green Pass Covid-19 come da disposizioni sanitarie in atto.

Gli appuntamenti del Festival

SABATO 28 AGOSTO, Ore 21.30

CONCERTO DI APERTURA, Orchestra di arpe “Futura” (19 arpe) diretta da Valentina Meinero (Musiche di autori italiani e iraniani)

Arena Fab, Saluzzo

DOMENICA 29 AGOSTO, Ore 21.30

CONCERTO, Valerio Lisci, arpa classica. Musiche di Paris Alvars, Rossini-Bochsa, Lisci, Reniè.

Antico Refettorio di San Giovanni, Saluzzo

LUNEDI’ 30 AGOSTO, Ore 21.30

CONCERTO, Vincenzo Zitello, arpa irlandese e Clarsach.

Arward Ceremony “Premio Città di Saluzzo”

Arena Fab, Saluzzo

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE, Ore 21

CONCERTO DEI VINCITORI, Protagonisti I vincitori di tutte le categorie del Concorso d’Arpa