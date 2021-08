A Villanova Mondovì visita in notturna alla Grotta dei Dossi, la più colorata d'Italia

Ultimo appuntamento con le visite guidate in notturna nella Grotta dei Dossi, la più colorata d'Italia, nel comune di Villanova Mondovì.

Oltre alle tradizionali visite in giornata, che proseguiranno fino al 31 agosto, i visitatori, venerdì 27 agosto alle 21, avranno la possibilità di partecipare all'ultima visita "by night".

Una speciale iniziativa pensata dai gestori della grotta che è stata apprezzata anche da molti turisti stranieri e che offre una modalità di visita coinvolgente e insolita attraverso le sale multicolori: il salottino gotico, la colata rossa, i bagni di Venere, il camino dei pipistrelli, la sala della torre di Pisa e l'anticamera dell'inferno e il lago Juanita.

"La grotta nasconde in sé anche altre insolite iniziative" - spiegano i gestori - "come 'l'angolo delle bottiglie di vino' portate qui ad affinare dalla nota ditta Germano e che saranno poi esportate in tutto il mondo con l'etichetta della grotta".

Intanto anche il birrificio villanovese Alabuna si è convenzionato con i Dossi dando la possibilità ad ogni visitatore di ricevere un voucher per degustazioni a prezzo scontato presso il laboratorio artigianale.

La prenotazione è obbligatoria e per la visita occorre esibire il green pass. Per info telefonare a : 333.979. 0007 - 339.796.6644