A Mondovì cessa l’attività il dr. Guido Govone

A seguito della cessazione del Dr. Guido Govone dall’attività di Medico di Assistenza Primaria per l’ex ambito territoriale di Mondovì, al fine di garantire la continuità dell’assistenza è stato assegnato un incarico provvisorio alla Dr.ssa Alice Costamagna con decorrenza 30 agosto.

Recapiti e orari: via Quadrone, 8 – Mondovì - Tel. 0174/40082 – 353/4321651

Lunedì dalle ore 16,00 alle 19,00, martedì dalle 9,30 alle 12,30, mercoledì dalle 9,00 alle 12,30, giovedì dalle 16,00 alle 19,00, venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Sempre su appuntamento.