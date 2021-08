Scuola: cadono due reggenze nel Fossanese

Nuove nomine interessano due istituti scolastici del fossanese. L’ ‘Istituto Comprensivo Sacco’, con sede a Fossano e Genola, non avrà più un preside in reggenza dopo la nomina di Fabiana Arnaudo. Stesso discorso riguarda l’ ’Isoardo-Vanzetti’ di Centallo-Villafalletto, dove è stata nominata la neo preside Stefania Magnaldi. Si tratta in entrambi i casi del primo incarico.

Nonostante le cinque nomine che hanno coinvolto la Provincia, resteranno ancora ben 13 gli istituti con un dirigente scolastico ‘prestato’.