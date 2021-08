Atletica Alba, Nicolò Gallo in maglia azzurra a Oderzo

Il vicedirettore tecnico del settore giovanile Antonio Andreozzi ha comunicato la lista dei convocati per l’Incontro internazionale under 20 di corsa su strada in programma sabato 4 settembre a Oderzo (Treviso).

Per l’Italia sono stati selezionati 10 atleti di cui 5 uomini e 5 donne.

Chiamati a vestire la maglia azzurra anche due atleti piemontesi: Nicolò Gallo (Atl. Alba), per il quale si tratta della seconda convocazione in nazionale in carriera dopo gli Europei U20 di Tallin, e Arianna Reniero (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), all’esordio in maglia azzurra.

Il Trofeo Opitergium - European Road Race Under 20, rassegna di corsa su strada dedicata alle Nazionali giovanili europee, è alla quarta edizione e torna dopo l’annullamento dell’anno scorso a causa della pandemia.

L’evento, che prevede una gara di 10 km al maschile e di 5 km al femminile ha ricevuto la qualifica di “Label Race 2021” da World Athletics.