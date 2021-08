Brilla la “OCR Invictus Fossano” in Francia: centrata la qualificazione ai mondiali di Abu Dhabi

Nello scorso week-end, il circuito Spartan Race ha fatto tappa nell’ormai storica location di Morzine in Francia dove la squadra fossanese “OCR Invictus Fossano” ha centrato uno storico traguardo: la qualificazione ai mondiali Spartan Race 2021 di Abu-Dhabi.

Dopo aver ottenuto al primo tentativo la qualificazione ai campionati Europei, un altro grande risultato per i ragazzi fossanesi, capaci di ottenere un ottimo settimo posto con Elio Di Ciuccio e un quattordicesimo con Matias Pucci. Il grande protagonista di giornata è stato però Federico Turi, il quale con un grandioso terzo posto ha centrato la qualificazione ai Mondiali di Dicembre ad Abu Dhabi. Il team ha corso nella distanza BEAST 24 KM e 1500 mt di dislivello positivo nella categoria AGE GROUP 35-39 anni.

“È una medaglia che dedico alla mia famiglia, al nostro allenatore, agli sponsor e, soprattutto, ai miei compagni di squadra: Matias ed Eli; senza di loro questo risultato non sarebbe mai stato possibile. Io e i miei compagni siamo come un bilancia: sempre in equilibrio, una medaglia di gruppo che abbiamo conquistato tutti insieme, adesso dobbiamo rimanere umili e continuare ad impegnarci, siamo solo all'inizio del nostro percorso, non vedo l'ora di urlare il loro nome sotto al podio nelle prossime gare”, racconta Federico Turi pochi istanti prima di essere premiato.

"Fede se lo meritava già a Maggiora, dopo aver dominato tutta la gara due errori gli hanno tolto la vittoria a pochi metri dal traguardo, oggi nessuno di noi ha fatto errori e lui si è ripreso solo quello che gli spettava! Grande fede!”

“Questo è sicuramente solo l'inizio”, dichiara con soddisfazione il coach del team Tia Franceschi. “La determinazione, l'impegno, la costanza e il sacrificio di questi ragazzi li porterà a coronare ogni loro sogno. Questa medaglia racchiude tutti i loro sforzi”.

Nonostante l'ottimo risultato, non c'è molto tempo per festeggiare. La prossima sfida si terrà sabato 11 settembre a Misano, tappa per testare la preparazione in vista dei campionati europei di Verbier il 18 e 19 settembre.