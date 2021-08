Racconigi Cycling Team: doppio podio al “Gran Premio Pavinord” di Fiorenzuola d'Arda

Doppio podio in pista per il Racconigi Cycling Team, grande protagonista nell'edizione 2021 del “Gran Premio Pavinord”, manifestazione andata in scena presso lo storico velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza.

Le indomite ragazze della formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo, dirette per l'occasione da Antonio e da Camilla Vassallo, hanno dato battaglia nella specialità olimpica dell'Omnium, riservata alla categoria open ed articolata nelle tradizionali quattro prove: Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a Punti.

Nella graduatoria finale della competizione emiliana, voluta dal Consorzio Velodromo Fiorenzuola ASD, secondo posto assoluto per la campionessa italiana in carica della Corsa a Punti Junior Matilde Beltrami, gradino più basso del podio per l'under al primo anno di categoria Rachele Bonzanini e quarta piazza finale per la piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati, che si è tolta anche la soddisfazione di vincere la prova della Tempo Race, davanti alla compagna di colori Matilde Beltrami.

CLASSIFICA GENERALE FINALE OMNIUM OPEN “GRAN PREMIO PAVINORD” A FIORENZUOLA D'ARDA (PC):

1) Mantovani Aurora (Vo2 Team Pink) - Punti 54

2) Beltrami Matilde (Racconigi Cycling Team) 46

3) Bonzanini Rachele (Racconigi Cycling Team) 19

4) Marzanati Camilla (Racconigi Cycling Team) 14

5) Panzeri Paola (ASD UC Comense 1887) 11