Volley Femminile: Domani arrivano i calendari della serie A2! La Lpm Bam Mondovì attende di conoscere il primo avversario

La Lpm Bam Mondovì domani scoprirà il suo cammino nel prossimo campionato di serie A2! Nel pomeriggio del 26 agosto, infatti, la Lega pubblicherà i calendari della seconda serie Nazionale. Le 22 squadre partecipanti, suddivise in due gironi da 11, si affronteranno nella regular season con 22 giornate in programma e ogni formazione osserverà un turno di riposo sia all'andata che al ritorno.

La novità della prossima stagione è che il campionato sarà diviso in sole due fasi, regular season e Play-off/Pool Salvezza. Non ci sarà, infatti, la fase di Pool Promozione. Confermata la data di partenza nel week-end del 9-10 ottobre. Per la Lpm di Solforati probabile l'esordio in trasferta, visto che la società della presidente Alessandra Fissolo ha chiesto l'alternanza con gli impegni in calendario del Vbc Mondovì. Di seguito il comunicato della Lega:

Saranno diffusi nel pomeriggio di giovedì 26 agosto i Calendari del Campionato di Serie A2 Femminile 2021-22. Ben ventidue squadre ai nastri di partenza, suddivise in due raggruppamenti, Girone A e Girone B.



La formula del Campionato di Serie A2 Femminile prevederà una Regular Season a 22 giornate, che inizierà - insieme alla Serie A1 - nel weekend del 9-10 ottobre e terminerà a inizio marzo. Successivamente, le prime classificate di ogni Girone si sfideranno in una serie di finale per la promozione diretta in A1, le squadre classificate tra la 2^ e la 7^ posizione (più la perdente della finale) accederanno ai Play Off che metteranno in palio la seconda promozione in A1, infine le ultime quattro classificate di entrambi i raggruppamenti confluiranno nella Pool Salvezza.