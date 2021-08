Addio al mito Charlie Watts, Bra ricorda la sua visita in città nell’ottobre 2015

Anche la città della Zizzola si unisce al coro di quanti da tutto il mondo piangono l’inaspettata morte del batterista Charlie Watts, leggenda del rock coi suoi Rolling Stones, spentosi ieri a 80 anni in un ospedale di Londra, dove recentemente si era sottoposto a un intervento chirurgico in seguito al quale aveva già annunciato di non poter partecipare al nuovo tour mondiale già programmato del gruppo.



A ricordare l’artista e quella sua fugace quanto inaspettata comparsa ai piedi della Zizzola è ora il Comune, che fa memoria di quando, nell’ottobre 2015, Watts venne immortalato ai tavoli della pizzeria "Gennaro Esposito" di piazza XX Settembre.



Sicuramente una gradita quanto piacevole sorpresa, della quale anche Targato Cn aveva dato conto , rimarcando lo stupore di quanti in città avevano potuto incrociare una delle più grandi personalità della storia della musica, che nell’occasione non si era fatto mancare nemmeno una visita alla "Città Antiquaria".



Un nome che andò ad aggiungersi alla lista di celebrità – da Sting a Bono Vox– che in quei mesi avevano scelto di trascorrere qualche giornata in Granda.