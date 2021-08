"Colori e profumi della Divino Coumedi": a Dronero un importante appuntamento

Un importante appuntamento domani, giovedì 26 agosto, a Dronero per la rassegna "Dante e la lingua d'oc", voluta dalle Unioni Montane Monviso, Varaita, Maira, Grana e Stura ed organizzata dall'associazione dronerese Espaci Occitan.



Presso il cortile del Centro Giolitti (via XXV Aprile), alle ore 18 si terrà l'incontro "Colori e profumi della Divino Coumedi": la lettura di passi del capolavoro dantesco che hanno per protagonisti fiori e piante.



Come voce Rosella Pellerino, che rievocherà i celebri passi sia in italiano sia nella traduzione in occitano del 1955 di Jan Roche.



L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività Legge 482/99. L'ingresso è gratuito ma possibile soltanto per le persone in possesso del Green pass. Obbligatoria è la prenotazione, per e-mail a segreteria@espaci-occitan.org oppure telefonicamente allo 0171.904075.