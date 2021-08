Giornata in Langa per il campione d’Europa Manuel Locatelli

Battesimo della buona tavola in salsa langarola per il neo acquisto bianconero Manuel Locatelli che, fresco di esordio nella non indimenticabile prima di campionato della Juventus a Udine, si è concesso qualche ora di relax sulle colline Unesco.



Tappa obbligata del breve tour enogastronomico, la tavola stellata de "La Ciau del Tornavento", alla corte dello chef Maurilio Garola, già meta di pellegrinaggio di molti campioni della Vecchia Signora.



In quel di Treiso il centrocampista campione d’Europa è arrivato con la fidanzata Thessa Lacovich, 23enne originaria della Costa Rica, da alcuni anni legata sentimentalmente al giocatore originario di Lecco, che ha pubblicato un paio di scatti della giornata sul suo seguito profilo Instagram raccogliendo l’apprezzamento di oltre 9mila follower.