Ultima apertura estiva per i musei di Robilante: appuntamento domenica 29 agosto

Per la seconda estate consecutiva anche i due piccoli musei robilantesi hanno dovuto far fronte a tutte le novità e gli adempimenti legislativi volti a contenere la diffusione del covid-19.

Ma i volontari non si sono dati per vinti ed hanno caldamente sostenuto le riaperture “per dare un segno di ripartenza e speranza”, seppur tutto ciò abbia comportato molte modifiche all’organizzazione interna.

Domenica 29 agosto 2021 sarà l’ultima data in calendario per le aperture estive de il Museo della Fisarmonica ed il Museo del Suono.

Si ricorda che sarà necessario esibire il green pass ed, al fine di garantire il distanziamento tra persone, è stato individuato il numero massimo di visitatori che potranno accedere contemporaneamente sulla base della dimensione dei vari locali museali (8 al Museo della Fisarmonica e 5 al Mu.S.Com). E’ pertanto consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti per Museo Fisarmonica ed 1 ora per Mu.s.com).

Si ricorda che durante tutta la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com ; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).