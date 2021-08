Al Pala Alba Capitale si parla di vendemmia coi funzionari dell’Icqrf Nord Ovest

Assoenologi Piemonte e Vignaioli Piemontesi, in collaborazione con Confindustria Cuneo e Unione Industriale della provincia di Asti, ha organizzato il consueto incontro prevendemmiale con i funzionari dell’Icqrf Nord Ovest.



L’appuntamento è per le ore 16.30 di giovedì 26 agosto presso il “Pala Alba Capitale” di piazza San Paolo, struttura messa a disposizione da Confindustria Cuneo, realizzata per ospitare gli oltre cento eventi di "Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021", rassegna di grande risonanza mediatica che promuove la cultura d’impresa e che, in questo àmbito, vuole valorizzare anche il settore vitivinicolo, centrale per l’economia del territorio.



L’evento prevendemmiale è un momento di incontro molto atteso dagli operatori e dai tecnici vitivinicoli che permette un confronto rispetto agli aggiornamenti normativi del settore e un’analisi delle regole produttive e di raccolta uve determinate dai consorzi di tutela delle principali denominazioni di origine piemontesi per la nuova annata.



L’intervento principale sarà dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) Nord Ovest, che tratterà la parte di aggiornamento normativo. Tra gli argomenti che si tratteranno, le rese vendemmiali e i dati aggiornati sulle giacenze dei principali vini a denominazione piemontesi.