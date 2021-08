A Mondovì scatta il conto alla rovescia per il Festival Illustrada

Chaud, nato sulle Alpi nel 1975, ha studiato disegno alla Scuola di Arti Decorative di Strasburgo e ha illustrato più di 70 libri, tradotti in più di 18 paesi, tra cui la serie "Pomelo". È autore e illustratore di "Una canzone da orsi" e "Mezzacalzetta dove sei?". Ha lavorato con le case editrici Hélium, Albin Michel Jeunesse, Chronicle Libri… Ha vinto la medaglia d'oro della New York Society of Illustrators e i suoi libri sono stati best-seller del New York Times. Nel 2015 ha fatto parte della giuria degli illustratori alla Fiera del Libro di Bologna.