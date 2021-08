Anche a Piaggia (Briga Alta) una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Anche Piaggia, nel comune di Briga Alta, ha una panchina rossa per sensibilizzare tutti alla lotta contro la violenza sulle donne.

L'iniziativa, ampiamente condivisa dall'amministrazione, è stata realizzata dalla Pro loco di Piaggia che, nel ridipingere le panchine presenti in paese, ne ha creata una per simboleggiare il posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza.

"Abbiamo subito condiviso la proposta" - commenta il sindaco di Briga Alta Federica Lanteri - "Bisogna sensibilizzare tutti su un tema così attuale ed importante come la violenza sulle donne che, ricordiamolo, non consiste solo nel femminicidio, ma anche nella discriminazione sociale, lavorativa e nella violenza verbale. Sono circa 40 le donne che sono state uccise in Italia dall'inizio del 2021, numeri spaventosi che devono indurre a una riflessione profonda e a un cambio di passo nel nostro modo di pensare. La panchina rossa è un simbolo, un primo passo ma la lotta alla violenza di genere deve coinvolgere tutti, a partire dalle scuole".

La panchina di Piaggia è stata ufficialmente presentata lo scorso lunedì 16 agosto, in occasione della festa di San Rocco e si trova nella piazzetta omonima, dove è stata arricchita da splendidi fiori rossi.