Boves: via ai lavori di copertura della discarica di frazione Fontanelle

400 mila euro (oltre a fondi ATO): questo il costo - per le casse del Comune di Boves - dell'intervento sul torrente Gesso in frazione Fontanelle, iniziato nel corso degli ultimi giorni, per la messa in sicurezza di una discarica comunale di circa 40 anni fa, riemersa dopo le piogge dell'anno passato.

Effettuati i rilievi dai tecnici comunali, si è concordato l'iter e la tipologia d'intervento con gli uffici regionali: copertura della discarica verso il torrente con teli di contenimento e realizzazione di una scogliera.

Secondo il sindaco Maurizio Paoletti - che ha dato notizia dell'inizio dei lavori con un post su Facebook - quei 400 mila euro avrebbero dovuto essere destinati a un progetto di messa in sicurezza del centro abitato della stazione stessa: "Si tratta di una delle tante eredità del passato che tocca a noi sistemare - ha scritto - . Ringrazio il vicepresidente del consiglio regionale Graglia Franco e l'assessore regionale Marco Gabusi per il sopralluogo eseguito e l'interessamento che ci ha permesso di agire con rapidità".