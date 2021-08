Cuneo, danneggiate le aiuole dipinte di via Silvio Pellico: "Triste, ma continuiamo con le politiche sociali di quartiere"

Circa un mese: è questo il tempo che hanno trascorso le aiuole di via Silvio Pellico a Cuneo - recentemente abbellite con sassi dipinti dagli ospiti del centro diurno "'Ou Bourc" di Borgo San Dalmazzo, raffiguranti animali di vari tipi - prima di essere vandalizzate.

A segnalarlo alla nostra redazione, una lettrice e residente della zona della stazione del capoluogo, proprio allo scattare dei trenta giorni da quel 20 luglio in cui aveva avuto luogo l'inaugurazione dell'iniziativa, ideata dal del progetto La BOA Cuneo, del Comune di Cuneo e del gruppo cittadini attivi del quartiere cuneo centro.

Un tema, quello delle situazioni di degrado nel quartiere di Cuneo centro, che è da tempo all'ordine del giorno nel dibattito pubblico.

"In questa zona non solo non c'è rispetto per i residenti, che sono costretti a vivere tra schiamazzi e risse che si verificano quasi giornalmente a causa dello smodato uso di alcool e stupefacenti, ma anche le piccole iniziative vengono distrutte da persone con non mostrano rispetto per niente e per nessuno" ha scritto la lettrice, profondamente colpita.

"Abbiamo ricevuto anche noi segnalazione della cosa - ha aggiunto il vicesindaco e assessore Patrizia Manassero - e mi spiace sia accaduto, essendo quelle aiuole frutto di un grande lavoro realizzato da persone affette da disabilità. La gravità del fatto potrebbe risultare minima ma così non è: sarebbe meglio ci fosse rispetto, sempre, per i beni e gli spazi comuni. Le politiche sociali hanno valore omeopatico, si sa, e noi continueremo a portarle avanti nella speranza di prevalere su chi invece sceglie di distruggere".