“Da grande voglio essere artista”, Teatro Selvatico si racconta con un webzine per gli spiriti liberi

In attesa di vederli tornare in scena nel monregalese gli artisti di "Teatro Selvatico", che pochi mesi fa hanno invaso il centro storico con la maschere di "Polimnia", si raccontano su un webzine, un magazine online, attraverso il quale conoscere e mettere in contatto giovani artisti di tutta Italia.

"In un mondo in cui la comunicazione, l'intrattenimento, l'informazione e addirittura le relazioni si spostano e vivono attraverso uno schermo saturo di foto e video" - spiegano da Teatro Selvatico - "Così abbiamo deciso di contribuire a riportare in auge la scrittura: parole che si susseguono l'una dopo l'altra come perle in una collana infinita. 'Da grande voglio essere un artista' è un webzine che nasce dalla necessità di creare una rete tessuta con fili pregni di umanità e amore, prima che di reciproco beneficio e utilità. Nella piena filosofia che spinge la neonata associazione selvatica, infatti, queste interviste sono un mezzo volto ad allargare gli orizzonti del collettivo e di chi ne entra in contatto per continuare ad innaffiare il prezioso germoglio chiamato “relazioni umane” che il periodo pandemico nel quale ci troviamo rischia di far appassire".

Ogni mese su “Da grande voglio essere un artista” è possibile leggere due interviste a giovani provenienti da tutte le sfumature dell'Arte, che si focalizzano sui loro sogni, le loro passioni e la loro vita utilizzando, come fil rouge narrativo, l'arte che li distingue. Ad oggi sono 118 gli artisti artisti e le artiste presentati sui primi 8 numeri pubblicati.

"Il magazine un’esclusiva pensata per coloro che sostengono il progetto attraverso il sito internet “Teaming” - aggiungono da Teatro Selvatico - "una piattaforma di crowdfunding che permette a progetti giovani e di interesse sociale di autofinanziarsi grazie alla propria community. Per sostenere e supportare un progetto basta essere donatori di 1€ al mese ed è incredibile quanto, se lo si fa tutti insieme, si può arrivare a fare la differenza, crescendo come il mare: goccia dopo goccia. Tutti i sostenitori saranno inoltre invitati alle prossime edizioni del festival di Teatro Selvatico in collaborazione con Bardo Micronation: NaturArte".