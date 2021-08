I monregalesi Judici e Molinoir da record, il loro remake di "Poker face" supera il milione di stream in soli sei mesi

Il singolo è apprezzato in tutto il mondo e lo conferma il fatto che sia in costante programmazione su diverse emittenti radiofoniche, dalla Svizzera a Bruxelles (Radio Contact) e anche da altre stazioni in Sudafrica, in Danimarca, negli Stati Uniti, in Russia e, addirittura, sull’Isola di Man, dipendenza della Corona britannica a governo autonomo ubicata nel mar d'Irlanda. Degne di menzione, inoltre, le coreografie ideate sulle sue note e caricate su TikTok da Nicole Behare e Federica Nappi, ballerine con alle spalle esperienze in trasmissioni televisive del calibro di “Zelig”.

“Siamo estremamente soddisfatti" - dichiarano Judici e Molinoir -. "Abbiamo iniziato a rivisitare brani del passato quasi per gioco e Bright Lights ha voluto far parte di questo percorso per la grande amicizia che ci lega. Via via, quello che inizialmente pareva essere una scommessa, ha assunto connotati sempre più seri, traghettandoci sino a questi brillanti risultati. Questi numeri non fanno altro che confermare la nostra attenzione e la nostra cura nei confronti delle canzoni scelte per le cover e vanno al di là di qualsivoglia aspettativa originaria”. È d’uopo sottolineare, poi, che “Poker Face”, rilasciato ufficialmente lo scorso 26 febbraio, è stato creato totalmente in periodo pandemico, durante il quale Bright Lights si trovava dall’altra parte dell’Atlantico, negli USA: con un oceano di mezzo, il team si è visto costretto a lavorare a distanza, senza tuttavia penalizzare in alcun modo la qualità del proprio operato, come si evince dagli obiettivi centrati fin qui".

Intanto nuovi progetti sono all'orizzonte. “Il percorso delle cover sicuramente continuerà - concludono - ma, parallelamente, svilupperemo anche un filone di brani inediti. Sentiamo che è giunto il momento di creare qualcosa di più personale e di lasciare libero sfogo alla nostra creatività”