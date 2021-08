Martiniana piange la scomparsa di Marilena Bernardi, amministratore pubblico per quasi un ventennio

Martiniana Po piange la morte di Marilena Bernardi. Era stato proprio il paese della Val Po a darle i natali, il 6 novembre del 1950.



La Bernardi - un passato da impiegata ferroviaria - si è spenta all’età di 70 anni: è stata colta da malore su una panchina di piazza Sant’Andrea. A nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi del 118.



In paese, tutti la ricordano per il suo impegno politico-amministrativo. Era stata una delle collaboratrici più vicine a Giovanna Zetti, quest’ultima sindaco del paese dal 2001 al 2011 (poi vicesindaco sino al 2015), consigliere provinciale nel 2009, con la presidente Gianna Gancia, assessore di Comunità montana. La Bernardi è approdata ai banchi del Consiglio comunale nel 1993, con Enzo Desco sindaco, per restarci fino al 2001. È poi stata anche assessore dal 2006 al 2015.



Insieme alla Zetti, la Bernardi era scesa in campo - ancora una volta - cinque anni fa, per la campagna elettorale alle Comunali del 2016, contro lo sfidante Bruno Allasia. La Zetti era morta il 5 giugno, proprio nella domenica della consultazione elettorale. E la Bernardi, eletta in consiglio comune tra le fila della minoranza, aveva rassegnato le sue dimissioni: “Rassegno le dimissioni – aveva scritto – nel rispetto della memoria della signora Giovanna Carolina Zetti, perché ritiene non ci siano più i presupposti per un costruttivo confronto politico. I principi e le battaglie portate avanti da Lei e condivise dalla lista “Tra tradizione e futuro” sono venuti meno con la Sua grave perdita”.



Compagna di tante avventure politiche della Zetti, insieme all’ex sindaco era stata esempio ed espressione di quella politica vicina alla gente, presente sul territorio. Forse l’ultima rappresentanza di quella che è stata definita “l’era Zetti”.



In paese, Marilena Bernardi è stata apprezzata anche per il suo impegno in Parrocchia. I suoi funerali verranno celebrati oggi (26 agosto), alle 16.30, nella parrocchia di Sant’Andrea.