Limitazioni ai veicoli Diesel: tanti vogliono aderire al MOVE IN, ma gli anziani non sanno come fare lo SPID

Mancano meno di 20 giorni all'entrata in vigore delle misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel bacino padano che riguardano ben nove comuni della Granda

Tante richieste di informazioni, ma molte difficoltà per i clienti a prenotarsi sul portale del progetto MOVE IN (MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti).

È quanto emerge dalle officine convenzionate in Granda per l'installazione della scatola nera (che misura la soglia dei chilometri assegnati su base annuale da percorrere nei comuni aderenti). Al momento sono 27 e sono distribuite su tutto il territorio provinciale. Qui il link

Abbiamo provato a contattare alcuni dei titolari per capire a che punto è la situazione. Mancano meno di 20 giorni all'entrata in vigore delle misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel bacino padano che riguardano ben nove comuni della nostra Provincia: le sette sorelle Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo, e i due centri sopra i 10mila abitanti Borgo San Dalmazzo e Busca.

Tutti i titolari contattati ci confermano che di richieste ne hanno a decine, ma che spesso l'informazione è ancora nebulosa. Alcuni di loro hanno già ricevuto le “black box” e qualcuno ha già proceduto alle prime installazioni.

La procedura è apparentemente semplice. Il cliente si deve registrare nella sezione dedicata alla Regione Piemonte nel portale Move-IN Lombardia, effettuare il pagamente, scegliere una delle officine convenzionate e portare la macchina per l'installazione. In base alle registrazioni, l'officina riceve le scatole nere e le installa.

Peccato che per aderire sia necessario il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). E molti utenti di una certa età non sanno neanche da che parte cominciare per ottenere lo SPID.

Lo conferma l'officina Ricci Autoriparazioni di Beinette: “Tanti signori arrivano e ci chiedono di installare la black box, ma noi non possiamo procedere all'installazione se non vediamo che sono registrati e che hanno già effettuato il pagamento. Per registrarsi serve lo Spid, ma molti, soprattutto anziani, non sanno neanche cos'è. Servirebbe una maggiore sensibilizzazione su questo tema da parte delle istituzioni. Io posso aiutarli per iscriversi al portale del MOVE IN, ma non a fare lo Spid”.

L'officina Ramonda di Madonna dell'Olmo: “Richieste ce n'è, ma noi siamo ancora in attesa di avere le scatole nere”.

Matteo Agosto di Dogliani: “Abbiamo avuto molte richieste di informazioni, già prima delle ferie. Abbiamo già ricevuto una decina di scatole nere. Il nostro lavoro di installazione è semplice e veloce. Il problema per i clienti è iscriversi”.

Lo conferma l'officina Garage Italia di Saluzzo: “Ne abbiamo già montate quattro e abbiamo 7/8 prenotazioni in corso. Il problema è la procedura per accedere al servizio da parte dei clienti. È poco pubblicizzato. Nel giro di poco arriverà il boom perchè la scadenza è imminente. Serve lo Spid e tanta gente non sa come registrarsi al portale. Gli anziani sono veramente in difficoltà”.





Ricordiamo che il MOVE IN è un progetto sperimentale per consentire a tutti gli automobilisti proprietari di autovetture coinvolte nei blocchi di muoversi: chi aderisce al servizio si impegna a rispettare la soglia dei chilometri assegnati su base annuale, limitando, in tal modo, le emissioni inquinanti del proprio veicolo.

Qualche esempio? Un'auto Euro 0 o Euro 1 potrà percorrere fino a 1000 km l'anno, una Euro 2 fino a 2000 km, una Euro 3 fino a 5000 km e una Euro 4 fino a 8000 km. Parliamo di percorrenza nei comuni interessati dai divieti (74 comuni piemontesi, di cui 9 in Granda).

I costi del servizio sono relativamente bassi: 50 euro massimi per il primo anno di adesione (30 euro per l’installazione della black-box e 20 euro per la fornitura del servizio annuale); 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi.