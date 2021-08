Trasporto gratuito per la Novena della Madonna dei Fiori

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Bra predispone un servizio di trasporto gratuito per consentire ai fedeli di raggiungere il Santuario della Madonna dei Fiori in occasione della tradizionale novena di preghiera che precede la Festa Patronale dell’otto settembre.



Il collegamento sarà operativo tutti i giorni a partire da lunedì 30 agosto sino a martedì 7 settembre 2021: durante i giorni feriali (compresa la mattinata di sabato 4 settembre) i fedeli potranno utilizzare il servizio della Linea 2 del Trasporto Pubblico Urbano (Bra centro-Sanfrè, con capolinea in via Fratelli Carando) che sarà gratuito, già fin dal mattino, per l’accesso alle funzioni religiose presso il Santuario della Madonna dei Fiori.



Nei pomeriggi di sabato 4 e domenica 5 settembre sarà invece attivata una corsa speciale con partenza dal Movicentro alle 15 (per partecipare alla funzione delle 16) e rientro al termine della celebrazione religiosa, sempre al Movicentro.



Per maggiori informazioni sul servizio è possibile contattare l’Ufficio Trasporti del Comune al numero 0172.438313.