"Videocamere e più controlli al bosco di Sant'Anselmo": la richiesta delle associazioni ambientaliste di Cuneo

Ripristino dei varchi danneggiati a seguito della manomissione, posizionamento di videocamere segnalate, apposizione di una segnaletica adeguata con vari divieti e controlli frequenti e regolari da parte del personale di vigilana provinciale: sono queste le richieste che le associazioni ambientaliste della provincia - Pro Natura Cuneo, Legambiente Cuneo, Lipu Cuneo, Cuneo Birding e Italia Nostra Cuneo - hanno presentato nei giorni scorsi alla direzione del Parco Fluviale Gesso e Stura in riferimento alla situazione del del bosco di Sant'Anselmo in località Bombonina, tra le aree più preziose del Parco stesso.

Le associazioni hanno prodotto una lettera per informare la cittadinanza dei propri sforzi, indicando il bosco come "un ambiente unico, caratterizzato da macchie di bosco con ampie radure e risorgive, ricco di specie animali e vegetali che ne fanno uno dei siti di maggiore biodiversità di tutto il parco". L'area ospita infatti una ricca avifauna, tra cui spicca la rarissima farfalla Maculinea arion, "protetta sia dall’allegato IV della Direttiva habitat (92/43/CEE) come specie di interesse comunitario, che quindi richiede una protezione rigorosa, sia secondo l’allegato II della convenzione di Berna come specie faunistica assolutamente protetta".

Le associazioni lamentano il fatto che il bosco sia spesso utilizzato per attività di pic-nic ed eventi che nulla hanno a che fare con gli interessi naturalistici del sito. "Addirittura - scrivono - lo scorso 27 giugno si è tenuto un “rave party” all’interno dell’area protetta, ovviamente non autorizzato, ma neppure impedito, con l’ingresso di decine di auto e la partecipazione di tanti giovani poco rispettosi del delicato ecosistema del sito". Il 15 agosto, poi, i varchi di accesso con sbarre e lucchetti sono stati forzati e aperti e "parecchie persone hanno festeggiato il ferragosto sul greto del fiume dopo aver acceso fuochi per la cottura del cibo".

"Abbiamo segnalato a chi di dovere l’enorme rischio di incendio boschivo che può derivare dal libero accesso di veicoli, dalla organizzazione di “picnic”, più o meno improvvisati e in particolare dall’accensione di fuochi, i cui resti sono ben visibili in più punti. Come se non bastasse, sono state anche notate, in più occasioni, persone intente al taglio e al prelievo di legna dal sottobosco ad uso personale, il pascolo di ovini in parcelle boschive particolarmente fragili e delicate e attività di addestramento di unità cinofile che, seppure di indubbia utilità, non devono essere autorizzate all’interno del Bosco di Sant’Anselmo, che, come ricordato, presenta peculiarità naturalistiche e ambientali uniche nel contesto del Parco Fluviale".

"Siamo al corrente del fatto che, negli ultimi tempi, ci sono state alcune visite non consentite all'interno dell'area - ha commentato l'assessore Davide Dalmasso - ; come Parco ci siamo già mossi per organizzare la riparazione delle chiusure manomesse e abbiamo avvertito le autorità competenti, ma garantire controlli continuativi sarà probabilmente difficile. Da valutare l'introduzione della segnaletica apposita ma sull'utilità reale delle videocamere di sorveglianza richieste dalle associazioni abbiamo diversi dubbi".