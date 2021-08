Due interventi in poche ore dell’elisoccorso in alta Valle Po

Si è reso necessario, per due volte, l’intervento del Sevizio di elisoccorso regionale, nella mattinata di oggi, in alta Valle Po.



Questa mattina, intorno alle 8, l’elisoccorso decollato dalla base di Torino si è portato in quota, per una persona colta da malore al Rifugio Quintino Sella, a quota 2640 metri di altitudine.



L’elisoccorso, dopo essersi posato a Paesana, ha raggiunto il “Sella”, dove la persona colta da malore è stata stabilizzata. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non dovrebbero essere preoccupanti.



Poco fa, invece, l’elisoccorso decollato dalla base di Cuneo Levaldigi è intervenuto nei pressi del Lago Superiore.



A quota 2300 metri, un uomo è caduto lungo il sentiero V17, all’incirca all’altezza della cascata formata proprio dall’emissario del “Superiore”.



L’uomo, raggiunto dai sanitari e dal tecnico di Soccorso alpino, ha ricevuto le prime cure sul posto, per poi essere imbarcato a bordo dell’elicottero per il trasferimento in volo all’ospedale Santa Croce di Cuneo.



Non sono note al momento le sue condizioni di salute.