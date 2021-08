Cibus 2021: Biraghi presenta in anteprima la nuova Gran Ricotta Super Cremosa

Biraghi, azienda cuneese tra le più importanti del settore lattiero-caseario, sarà presente a Cibus International Food Exhibition, la fiera internazionale dedicata all’agroalimentare in programma dal 31 agosto al 3 settembre al Centro Fiere di Parma. In questa occasione l’azienda presenta la nuova Gran Ricotta Super Cremosa, un prodotto innovativo, frutto di lunghe e approfondite ricerche, ideale per la pasticceria e le preparazioni dolci.

La Gran Ricotta Super Cremosa si presenta in una nuova confezione da 230 grammi. La vaschetta, infatti, è stata rivista con una nuova canestratura verticale e con la personalizzazione del coperchio, dove vengono consigliate alcune idee di ricette. Prodotta con solo latte italiano, risulta più gustosa e più cremosa della ricotta tradizionale, mantenendo la stessa quantità di grassi. La Gran Ricotta consente di preparare dolci più leggeri: può essere usata, ad esempio, nel tiramisù al posto del mascarpone, oppure nella cheese cake al posto del classico formaggio spalmabile.

«Siamo felici di presentare a Cibus la nuova Gran Ricotta Super Cremosa, un prodotto innovativo frutto di mesi di sviluppo e che, grazie alla nostra continua ricerca dell’eccellenza, risulta unica per cremosità e applicazione in cucina – spiega Claudio Testa, Direttore Marketing e Strategie Commerciali –. Abbiamo fatto provare la Gran Ricotta Super Cremosa ad alcuni chef che l’hanno testata nelle loro ricette e l’hanno definita “deliziosa così com’è, ottima nelle ricette salate e speciale nei dolci”. Con questo nuovo prodotto abbiamo voluto sorprendere i nostri consumatori, curando con attenzione tutti i piccoli dettagli, a partire dal packaging: proponiamo, infatti, anche una versione Tris che contiene 3 pratiche monoporzioni con la dose ideale per un consumo immediato».

All’interno dello stand A030 situato nel padiglione 02 è possibile degustare tutti i giorni il tiramisù, realizzato con la Gran Ricotta Super Cremosa, e assistere alla sua preparazione. Oltre agli iconici prodotti Biraghi come il Gran Biraghi e il Gorgonzola, nello spazio espositivo è, inoltre, presente anche il truck brandizzato con il quale la Biraghi da anni porta in giro per l’Italia i suoi prodotti in occasione di manifestazioni ed eventi.