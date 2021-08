Cosmetici al CBD: ecco cosa sapere

Da diversi anni a questa parte, l’interesse nei confronti della cannabis è cresciuto tantissimo. Complice, nel nostro Paese, la Legge 242/2016, entrata in vigore nel gennaio dell’anno successivo, si è iniziato ad approfondire i benefici di cannabinoidi come il CBD o cannabidiolo.

Oggi come oggi, possiamo trovarlo “protagonista” di diversi prodotti, dall’olio fino ai cosmetici. L’interesse nei confronti della bellezza naturale è noto da tempo. In questo trend si inseriscono anche i cosmetici al CBD. Venduti da diversi e-commerce - uno dei più apprezzati in Italia è Eusphera.com - e da tantissimi negozi fisici, hanno proprietà che vale la pena approfondire.





Cosmetici al CBD: i vantaggi del loro utilizzo

Nel momento in cui si introducono i cosmetici al CBD nella propria beauty routine, si sceglie innanzitutto di portare a casa dei prodotti biologici e privi di sostanze chimiche, il che è un vantaggio già di suo.

Se poi si vanno ad approfondire le peculiarità del cannabidiolo, si scoprono delle cose molto interessanti. Tra queste, troviamo la sua capacità di tenere sotto controllo la psoriasi. Sono diversi gli studi che hanno dimostrato come il cannabidiolo, penetrando nella pelle, sia in grado di inibire la proliferazione dei cheratinociti.

Inoltre, il CBD è un ottimo seboregolatore. Alla luce di ciò, ma anche in virtù della sua efficacia antinfiammatoria, i cosmetici che lo contengono vengono raccomandati a chi ha la pelle a tendenza acneica.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei benefici dei cosmetici che contengono cannabidiolo! Oltre agli aspetti appena citati, un doveroso cenno deve essere dedicato all’efficacia antiossidante. Sia dal punto di vista preventivo, sia quando si tratta di attenuare le rughe che, per forza di cose, prima o poi si formano - e che possono essere eliminate solo con i trattamenti di medicina estetica - i cosmetici alla cannabis possono rivelarsi portentosi.





Non solo viso

Il volto è il nostro biglietto da visita principale nei rapporti con gli altri. Anche se nell’ultimo anno e mezzo è stato spesso coperto dalla mascherina, è cresciuta tantissimo la richiesta di trattamenti e prodotti per renderlo fresco, luminoso e levigato. Il motivo? L’aumento del tempo passato in conference call e la voglia di vedersi perfetti sullo schermo del pc (questa tendenza è stata definita effetto Zoom Boom).

Nonostante ciò, quando si parla di cura della bellezza è necessario inquadrare anche altre parti del corpo oltre al volto. Tra queste, rientrano le mani. Guardando nello specifico alla loro bellezza, non si può non sottolineare come l’olio di CBD si sia dimostrato efficace nel rinforzare le unghie e nell’ammorbidire le cuticole.





Come scegliere i cosmetici al CBD migliori

A questo punto, è naturale chiedersi come scegliere i cosmetici al CBD migliori. Non esistono consigli stringenti da questo punto di vista. Il motivo è molto semplice: come già detto, i prodotti in questione sono di base di ottima qualità, naturali e con ingredienti frutto di agricoltura biologica.

Quello che si può fare è considerare questi ultimi - ovviamente nei cosmetici non è presente solamente il cannabidiolo - e vedere quali si adattano meglio alle proprie esigenze beauty (combattere i radicali liberi, contrastare la pelle lucida, affrontare la pelle grassa etc.).