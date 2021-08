Rifreddo: confermato il dimezzamento delle tariffe scuolabus anche per il 2021/22

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 gli alunni rifreddesi che frequentano la scuola media pagheranno soltanto 105 euro annuali per il servizio di scuolabus. Gli amministratori comunali hanno, infatti, deciso di confermare il dimezzamento della tariffa prevista ormai da più di un lustro.



"La riduzione dei costi del servizio che stimammo all'epoca con l'uscita dalla convenzione si è confermata di anno in anno - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - e ci permette di tenere il canone per le famiglie al livello del 2015. Un risultato di cui siamo particolarmente contenti”.



Oltre a stabilire le tariffe gli amministratori hanno anche dato mandato agli uffici comunali di predisporre la modulistica per l’adesione al servizio dei potenziali utenti del servizio Modulistica che le famiglie dovranno consegnare entro martedì 31 agosto in modo da consentire poi al Comune di organizzare le due corse dello scuolabus nel modo più efficace ed efficiente possibile.



Maggiori informazioni sono reperibili sul portale www.comune.rifreddo.cn.it oppure direttamente presso gli uffici comunali contattando il numero 0175/260022.