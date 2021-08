La Vespa Piaggio fa tappa a Limone Piemonte per una domenica dedicata agli appassionati di questa icona italiana degli anni 60

Da mezzo di trasporto a basso costo quale era stato inizialmente concepito, la Vespa si è trasformata ben presto in un elemento caratterizzante il costume sociale del nostro paese al punto che ci furono anni in cui gli stranieri descrivevano l’Italia come “il paese delle Vespa”.

Limone Piemonte rende omaggio a questo simbolo del made in Italy ospitandone un raduno che raccoglie la storia, di modello in modello, di questo straordinario scooter che negli anni ha addirittura preso parte a competizioni motociclistiche ufficiali di velocità e fuoristrada.

Il viaggio avventura della Vespa Piaggio comincia con l’arrivo dei partecipanti a Limone Piemonte e la Vespa Parade per le strade del centro storico, a seguire una esposizione statica permetterà agli appassionati di ammirare gli splendidi modelli. Nel pomeriggio la carovana della Vespa Piaggio partirà per un tour panoramico delle strade alpine verso i Forti Militari per ammirare le bellezze naturalistiche delle Alpi Marittime per poi fare ritorno ognuno alla propria dimora che non sempre è vicina, l’organizzatore ci ha infatti segnalato l’adesione di appassionati dalla Liguria sino alla Valle d’Aosta ed alla Lombardia.

Non perderti la Vespa Parade domenica 29 agosto dalle ore 10.00 per le vie di Limone Piemonte.

Per ulteriori informazioni: #https://www.driveearth.it/eventi/

L'articolo è stato realizzato su iniziativa dell'ATL del Cuneese per la valorizzazione locale.