Motociclismo: nuovo doppio podio, al Mugello, per i piloti della Black Racing

Scarperia (FI). L’equipe cuneese Black Racing Squadra Corse, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, si è presentata con ben quattro moto sull’Autodromo Internazionale del Mugello, dove si è disputata la quarta prova della Coppa Italia di Velocità 2021, appuntamento nel corso del quale, per l'occasione, sono stati presenti, presso l’hospitality cuneese, i rappresentanti della Top Serramenti di Fossano, main sponsor del team.

Oltre ai piloti ufficiali del Team iscritti alla Pirelli Cup 600 Nicola Chiarini e Stefano Boselli ed al pilota reggiano Alessandro Spaggiari, impegnato nel Trofeo Centro Italia Pirelli Cup classe 1000, in questo round è sceso nuovamente in pista, con i colori Black Racing, il conduttore di Manta di Saluzzo Marco Cottone, in sella alla nuovissima Yamaha R1, che ha optato per la Superior Cup.

Dopo un avvio di weekend impegnativo per la Penny Racing ed il suo staff, per la ricerca dell'assetto ottimale delle moto, i piloti sono riusciti tutti ad ottenere dei buoni piazzamenti sulla griglia di partenza, nonostante le scivolate occorse nei turni di prova a Chiarini e Boselli.

Lo stesso Chiarini, con uno strepitoso 1.56.114, ottiene l'accesso alla Superpole, conquistando la settima piazza in griglia, con Boselli sedicesimo e Spaggiari venticinquesimo nella sua categoria, mentre Cottone, alla sua prima gara con la nuova moto, riesce subito ad acquisire un'ottima dodicesima posizione.

Al termine del week end la squadra cuneese torna a casa con buoni risultati: Chiarini settimo assoluto ma secondo nella categoria Supercorsa, mentre Boselli rimedia purtroppo la seconda caduta del week end. Spaggiari, con una gara degna di nota, chiude diciottesimo nella difficile Pirelli Cup 1000, ma risulta vincitore nel TCIV. Cottone conclude entrambe le manche della Superior Cup in dodicesima posizione.

"In questo week end abbiamo sofferto il gran caldo - ha riferito il team manager Simone Barale - peccato davvero per la caduta di Boselli in gara, perché avrebbe potuto fare bene; torniamo comunque a casa con il secondo posto assoluto in campionato di Chiarini, quindi possiamo andare a giocarci il campionato sulla pista di Misano. Bravissimi poi Spaggiari e Cottone nella classe 1000, dove ormai il livello è davvero elevato".

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor che supportano la squadra: TOP Serramenti, Poppi Clementino S.p.A., Istituto Ottico Boselli, TOP Serramenti Design, Magazzini Edili Tontine, Tipolito Martini S.r.l., LM Consulting, CTM S.r.l., OMEC Costruzioni Meccaniche, Moss S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Autotrasporti Ghibaudo Claudio, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, CLM Impianti Elettrici, Legatoria Europa, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura e un grazie, per il supporto, ai partner tecnici Penny Racing Service, Spider, WRS, Magigas, Graph-Art, Vircos, Al Cappello Alpino e Benzina Media.