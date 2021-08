A Caramagna sfida all’ultimo voto tra Maria Coppola e Franco Emanuel

Le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre riproporranno a Caramagna Piemonte la stessa sfida di cinque anni fa.



Da una parte, si ripresenta Maria Coppola, agente immobiliare, sindaco uscente, a capo della lista di attuale maggioranza “Insieme per Caramagna”. Al suo fianco: Marco Osella (vicesindaco) e gli assessori Luigi Chiaraviglio e Dario Colombano. Il resto della squadra è composta da alcuni consiglieri di maggioranza con l’innesto di alcuni giovani: Giacomina Alessio, Giorgio Becchio, Luigi Demarchi, Giuseppe Galleano, Andrea Ingaramo, Sabrina Ingaramo, Luca Monte, Daniela Oddenino e Maria Teresa Picco.



A contendere la guida del municipio alla Coppola sarà di nuovo – come nel 2016 - Francesco Emanuel, “Franco d’l municipio”, per 40 dipendente comunale, ora in pensione, alla testa della formazione “Caramagna Domani”. La lista è composta da due consiglieri uscenti di minoranza: Celestino Bono e Davide Boasso. Oltre a questi: Tomaso Alberto, Massimo Alessio, Sara Bongioanni, Jacopo Caratto, Porsia Di Trani, Sebastiano Emanuel, Elisa Ferrero, Massimo Panero, Guarino Romano e Maria Giovanna Tesio.



Alle scorse comunali “Insieme per Caramagna” aveva ottenuto 938 voti (50,67%) contro i 913 (49,32%) di “Caramagna Domani. Una differenza di soli 25 voti, che fa dire come il duello nel paese delle Fattorie Osella si giochi nuovamente sul filo di lana.



Caramagna rappresenta un test elettorale interessante, considerato che in passato ha avuto sindaci di rilievo, come i compianti Andrea Brunetto, Dc, primo cittadino per 47 anni (i cui funerali si sono svolti martedì scorso) e Mario Riu, già segretario provinciale del Pci, poi dei Ds ed ex assessore provinciale a Sanità e Servizi Sociali.