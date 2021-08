Scuola: il 9 settembre apre i battenti il nuovo "Fillia" del San Paolo di Cuneo

Mancano due settimane all'inaugurazione del primo istituto scolastico pensato per la Cuneo post-pandemica - e, a conti fatti, il primo che si costituisce ex novo da decenni - : la nuova scuola dell'infanzia "Fillia" del quartiere San Paolo di Cuneo, che aprirà le proprie porte ufficialmente giovedì 9 settembre.

Realizzati in via Teresio Cavallo, i mille metri quadrati coperti della struttura realizzata internamente con lo "Xlam" - legno a strati incrociati - e in osservanza dei moderni principi di sostenibilità ambientale, ospita un unico piano con soppalco e potrà accogliere sino a quattro sezioni.

Il costo dell'intervento - partito concretamente a maggio 2019 con la posa del cantiere - è di circa tre milioni di euro di cui 1,7 derivanti dal mutuo stipulato dal Comune con la Cassa depositi e prestiti.

All'inaugurazione del 9 settembre parteciperanno anche gli assessori Mauro Mantelli e Franca Giordano e i progettisti Colucci&partners di Pontedera.