Corsa in montagna: domenica appuntamento con il Challege Stellina

Domenica 29 agosto a Susa (TO) si alzerà il sipario sul XXXIII Challenge Stellina, appuntamento classico della corsa in montagna legato alla battaglia delle Grange Sevine, episodio della storia della Resistenza e della Liberazione che ha contraddistinto la fine della seconda guerra mondiale in Valle di Susa.

Sarà un’edizione con forte vocazione internazionale, specie in campo femminile dove sono attese al via l’austriaca Andrea Mayr e la keniana Lucy Wambui Murigi (Atl. Saluzzo), due atlete che insieme hanno vinto otto titoli mondiali. Ben sei i titoli mondiali nel palmares della Mayr, che si aggiungono a quattro titoli europei che ne fanno una delle regine della corsa in montagna degli ultimi anni: non ha mai corso lo Stellina e c’è quindi grande curiosità nel vederla in azione sui sentieri che dell’Arco di Augusto di Susa portano fino in cima a Costa Rossa. A darle filo da torcere ci sarà la Murigi, che al suo attivo ha due titoli mondiali, ed è attualmente terza nel World Mountain Running Ranking di quest’anno.

In campo italiano, e piemontese in particolare, da seguire le sorelle Erica e Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) che hanno dominato la scena tricolore del 2021 portandosi a casa il titolo italiano di staffetta, quello del km verticale (Francesca) e quello di corsa in montagna individuale dopo le due prove di Roncone e Cortenova (Erica). Con loro Alessia Scaini (Atl. Saluzzo), campionessa italiana U23 di corsa in montagna e argento nel tricolore nel km verticale; l’atleta di Sauze d’Oulx lo scorso anno allo Stellina fu seconda, nella gara che allora assegnava il tricolore. Al via anche Camilla Magliano (Pod. Torino) che si aggiudicò il Challenge nel 2017, Cecilia Basso (Orechiella Garfagnana), Iris Baretto (S.S. Trionfo Ligure) e Nadia Re (Atl. Saluzzo). In chiave internazionale ancora da segnalare la presenza della francese Christelle Dewalle, della slovena Mojca Koligar e della spagnola Sarah Alonso.

In campo maschile il protagonista internazionale atteso è l’eritreo Petro Mamo, uno dei più forti atleti di sempre della corsa in montagna, campione del mondo nel 2012 e da allora sempre ai vertici della disciplina. A contendergli il successo due azzurri che sono attualmente ai vertici del World Mountain Running Ranking: il valdostano Henry Aymonod (U.S. Malonno) e il lombardo Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana), rispettivamente al primo e al terzo posto della classifica mondiale del 2021.Martin Dematteis a Costa Rossa nel Benedetto)Puppi fu secondo nell’edizione del 2018 dietro al norvegese Jonathan Bugge, Aymonod terzo lo scorso anno nella classifica del campionato italiano e quarto nella classifica assoluta. Nessuno dei due dunque ha mai vinto su questi sentieri, chissà che il 2021 non sia la prima volta per uno di loro. Al via ci saranno anche due atleti che con il Challenge Stellina hanno un feeling particolare: Martin Dematteis (Sportification) e Alex Baldaccini (G.S. Orobie), entrambi più volte sul podio con Dematteis vincitore nel 2010 e 2012 e Baldaccini nel 2015 e 2017. Attesi anche i portacolori dell’Atl. Valli Bergamasche Leffe Xavier Chevrier, campione europeo 2017 della corsa in montagna, e Luca Cagnati. In chiave internazionale saranno invece al via il keniano Eric Riungu Muthoni e i francesi Johann Baujard, Quentin e Alexandre Meyleu, Jerome Blanc.

In gara, con partenza da Chiamberlando, anche le categorie juniores. Spicca la presenza del primo e del terzo del campionato italiano maschile, Elia Mattio e Simone Giolitti, portacolori della Pod. Valle Varaita, e della padrona di casa Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris), terza nel campionato femminile.

L'appuntamento sarà valido anche come terza e ultima prova del Campionato Regionale Assoluto di Corsa in Montagna e come 10ma prova del Trofeo Piemonte Parchi e Montagne.In questa edizione, organizzata come sempre dall’Atletica Susa Adriano Aschieris e con la supervisione del campione olimpico di Roma 1960 Livio Berruti, presidente del Comitato Organizzatore, si ritorna sul percorso storico del Challenge Stellina, con partenza dall’Arco di Augusto per le categorie assolute e da Chiamberlando per gli juniores e gli over 65. L’arrivo è per tutti a Costa Rossa dove, come ogni anno, si terrà a fine mattina la commemorazione partigiana in ricordo della battaglia delle Grange Sevine del 26 agosto 1944 quando un gruppo di partigiani guidati dal coraggioso comandante Aldo Laghi, alias Giulio Bolaffi, ebbero infatti la meglio sulle truppe tedesche di stanza nella valle, all’ombra del Rocciamelone.

Sabato 28 agosto un’anteprima a Susa con l’”Atletica in piazza” per adulti e bambini in Piazza del Sole, gestita dall’Atletica Susa, a partire dalle ore 16:00 e la presentazione degli atleti top con i saluti istituzionali alle ore 18:00.